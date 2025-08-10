Meteoroloji Genel Müdürlüğü: 2025 Temmuzu son 55 yılın en sıcak temmuz ayı oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 2025 yılı temmuz ayının, son 55 yılın en sıcak temmuz ayı olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı.

MGM’nin yayımladığı “2025 Yılı Temmuz Ayı Ortalama Sıcaklıklarının 1991-2020 Normallerine Göre Mukayesesi''ne göre, 2025 Temmuz ayında en düşük sıcaklık 3,2 derece ile Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 49,4 derece ile Cizre’de tespit edildi.

2025 yılı Temmuz ayında ortalama sıcaklıklar, Oltu, Tortum, Dalaman, Doğubeyazıt, İnebolu, Sarıkamış, İspir, Antakya, Akçakoca, Erdemli, Ardahan, Kızılcahamam, Erzurum, Kars, Hopa, Ahlat, Antalya, Korkuteli, Erzincan, Hakkari, Horasan, Bayburt, Finike, Köyceğiz, Ordu, Özalp, Tercan, Mut, Kahramanmaraş ve Ergani çevresinde mevsim normalleri civarında gerçekleşirken; yurdun diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.

Rapora göre, 1991-2020 normalleri temmuz ayı ortalama sıcaklığı 25 derece olup, 2025 yılı temmuz ayı sıcaklığı da 26,9 derece olarak gerçekleşti. Öte yandan, 2025 Temmuz, 1991-2020 normalleri temmuz ayı ortalamasının 1,9 derece üzerinde gerçekleşti. Bu doğrultuda, 2025 yılının temmuz ayı, son 55 yılın en sıcak temmuz ayı olarak kayıtlara geçti.