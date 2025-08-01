Meteoroloji Genel Müdürlüğü: "Ankara ile Konya'da bugün yerel kuvvetli sağanak yağış bekleniyor"

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara ve Konya'da bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirerek, vatandaşları "sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları" konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından Ankara ve Konya'da beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde, güney ve batı kesimleri başta olmak üzere Ankara ile Konya'nın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Kuvvetli yağışla birlikte; sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."