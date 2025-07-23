Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden sıcak hava uyarısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Mehmet Özdemirci, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarına karşı vatandaşları uyardı.

Hava tahmin uzmanı Mehmet Özdemirci, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarına ilişkin bilgi verdi. Önümüzdeki günlerde de yine mevsim normallerinin üzerinde hava sıcaklıklarının yaşanacağını ifade eden Özdemirci, "Cumartesi günü ülkemizin Kuzey ve iç kesimlerinde sıcaklıklar 1-2 derece azalış gösterecek. Fakat Pazartesi gününden itibaren sıcaklıklarda artış bekliyoruz. Önemli bir yağış beklentimiz yok" şeklinde konuştu.

Perşembe günü için Doğu Karadeniz kıyılarının iç kesimlerinde hafif yağışların beklendiğini ifade eden Özdemirci, "Cuma günü de Doğu Karadeniz kıyılarının iç kesimlerinde yağış beklentimiz var. Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağış bekliyoruz. Cumartesi günü de Cuma günüyle aynı. Ülkemizin Kuzey Doğusunda az da olsa bir yağış görülecek" ifadelerini kullandı.

"3 Büyükşehir’de yağış beklentimiz yok"

Hava Tahmin Uzmanı Özdemirci, 3 Büyükşehir’de önümüzdeki 3 gün boyunca yağış beklentilerinin olmadığını ifade etti. İlerleyen günlerde 3 Büyükşehir için tahmin edilen hava sıcaklıklarına ilişkin açıklamalarda bulunan Özdemirci, şu açıklamalarda bulundu:

"İstanbul’da Perşembe günü için 34 derece sıcaklık beklentimiz var. İzmir’de 39 derece, Ankara’da ise 36 derece sıcaklık bekliyoruz. Perşembe günü için 3 Büyükşehir’imizde Kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar beklentimiz var. Cuma günü için İstanbul’da 33 derece, Ankara’da 35 derece ve İzmir’de 40 derece sıcaklık beklentimiz var. Cumartesi günü İstanbul’da 33 derece, Ankara’da 33 derece ve İzmir’de 39 derece sıcaklık beklentimiz var."

Artan hava sıcaklıklarına karşı vatandaşları uyaran Özdemirci, "Özellikle gündüz Güneş’in dik geldiği saatlerde 11:00-17:00 saatleri arasında direkt güneş ışınlarına maruz kalmamaları için vatandaşların dışarı çıkmamasını istiyoruz" dedi.