Meteoroloji: Hava sıcaklıkları 10 ila 15 derece azalacak

ANKARA, (DHA)- METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, ülke genelinde hava sıcaklıklarının 10 ila 15 derece azalarak, mevsim normallerinin altına düşeceğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava tahmin raporunu açıkladı. Son verilere göre; yurt genelinde 18 Mart Salı gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Hava sıcaklıkları salı günü kuzeybatı kesimlerinde, çarşamba günü ülke genelinde 10 ila 15 derece azalarak, mevsim normallerinin altına düşecek. Soğuk ve yağışlı hava 24 Mart Pazartesi gününe kadar etkili olacak. Yurdun batı kesimlerinde genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

ZİRAİ DON UYARISI

Yurt genelinde en düşük hava sıcaklıkları Ankara, Bolu ve Erzurum'da eksi 4; Konya'da eksi 3 derece olacak. Termometreler İstanbul'da 2, İzmir, Samsun, Trabzon ve Diyarbakır'da 3, Antalya'da 6 dereceyi gösterecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ani düşüşü ile birlikte tarımsal faaliyetlerin olduğu bölgelerde zirai don meydana gelebileceği uyarısını yaptı. Ani hava olaylarına karşı Meteoroloji'nin uyarılarının takip edilmesi tavsiye edildi. (DHA)

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