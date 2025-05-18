Meteoroloji: Hava sıcaklıkları kuzeyde 3-5 derece azalacak

Meteoroloji’nin yaptığı son değerlendirmelere göre, hava sıcaklığının yurdun kuzey kesimlerinde 3-5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) verilerine göre, Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve doğu, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Adana çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Marmara'nın güneydoğusu ve Batı Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

Öte yandan, hava sıcaklığının yurdun kuzey kesimlerinde 3-5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

MGM, rüzgarın genellikle güneyli yönlerden orta, Ege, Akdeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli eseceğini bildirdi.

MGM, kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar ve toz taşınımının neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıkları Ankara’da en yüksek 23, en düşük 12; İstanbul’da en yüksek 18, en düşük 13; İzmir’de en yüksek 26, en düşük 17 derece olacak.