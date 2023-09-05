Meteoroloji il il uyardı: Çok sayıda ilde kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji verilerine göre, bugün ülkenin pek çok kesiminde kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışların İstanbul ve Ankara'da yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun kuzey ve batı, Batı Karadeniz'in iç, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Samsun'un aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Ege'nin kıyı kesimleri, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ ve Kırklareli ile Edirne'nin doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney ve zamanla doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Edirne'nin doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KIRKLARELİ °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAKARYA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege'nin kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DENİZLİ °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İZMİR °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu.

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

HATAY °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu.

MERSİN °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KONYA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı çevreleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SİVAS °C, 33°C

Parçalı bulutlu.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Düzce ile bölgenin iç kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KASTAMONU °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SİNOP °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu.

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Samsun ve kıyı illerinin iç kesimlerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu.

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

TOKAT °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu.

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu.

KARS °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu.

MALATYA °C, 36°C

Az bulutlu.

VAN °C, 28°C

Az bulutlu.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP °C, 37°C

Az bulutlu ve açık.

SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık.