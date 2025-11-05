Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
Meteoroloji, 5 Kasım hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Kırklareli, İzmir, Antalya ve Düzce'de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Antalya'nın iç kesimleri ve Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara'nın güneyi ve Karadeniz'in iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, Ege ve Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güney kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
BURSA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, Çarşamba sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, kuzey kesimlerinin çok bulutlu, Edremit Körfezi çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Parçalı, kuzey çevreleri çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, Antalya'nın iç kesimlerinin gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 27°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 23°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu. Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, Çarşamba sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 21°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 20°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 19°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 25°C
Az bulutlu
ANTEP °C, 26°C
Az bulutlu
MARDİN °C, 23°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 24°C
Az bulutlu