Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Sakarya çevreleri ve Bilecik'in doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Denizli, Isparta, Burdur, Antalya'nın iç ve doğusu, Kahramanmaraş’ın batısı, Osmaniye ve Adana’nın kuzeyi, Erzurum’un güneyi, Muş ve Bingöl’ün kuzeyi ile Dersim'in doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın; İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda (60-90 km/saat ) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Karadeniz kıyılarında pus ve sis olayı etkili olacak. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise toz taşınımı görülecek.