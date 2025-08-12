Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, çok sayıda kentte sağanak etkili olacak.

Buna göre, ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Artvin'in doğusu, Iğdır'ın güneyi, Ağrı'nın kuzey ve doğusu ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor.