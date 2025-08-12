Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak etkili olacak

Meteoroloji tahminlerine göre; Kars, Ardahan, Artvin, Iğdır, Ağrı, Trabzon ve Rize'de sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Hava sıcaklığında ise ülke genelinde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Güncel
  • 12.08.2025 07:27
  • Giriş: 12.08.2025 07:27
  • Güncelleme: 12.08.2025 07:31
Kaynak: Haber Merkezi
Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak etkili olacak
Fotoğraf: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, çok sayıda kentte sağanak etkili olacak.

Buna göre, ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Artvin'in doğusu, Iğdır'ın güneyi, Ağrı'nın kuzey ve doğusu ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor.

BirGün'e Abone Ol