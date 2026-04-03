Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı, çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Marmara, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların, Kıyı Ege ile Çanakkale, Balıkesir’in batı kıyıları, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ağrı, Bitlis ve Siirt çevreleri ile Hatay kıyılarında kuvvetli, İzmir, Aydın ve Muğla’nın kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve kuzey kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Kıyı Ege ile Çanakkale, Balıkesir’in batı kıyıları, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ağrı, Bitlis ve Siirt çevreleri ile Hatay kıyılarında kuvvetli, İzmir, Aydın ve Muğla’nın kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ile çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 17°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C

Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege'de kuvvetli, İzmir, Aydın ve Muğla’nın kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin kıyı kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 17°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli, kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli, kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'de yer yer toz taşınımı bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 21°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve doğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KONYA °C, 13°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 13°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ağrı ve Bitlis çevrelerinde akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KARS °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

MALATYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

VAN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ANTEP °C, 16°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

SİİRT °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

URFA °C, 19°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı