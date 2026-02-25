Meteoroloji il il uyardı: Kar yağışı, sağanak ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, ülke genelinin (Van dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın; Batı ve Orta Karadeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının yurdun iç ve batı kesimlerinde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Yurdun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden, doğu bölgelerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta, Batı ve Orta Karadeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş’ta kuvvetli, Hatay'ın batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış yükseklerinde kuvvetli karlakarışık yağmur ve kar, Zonguldak, Bartın ve Karabük illerinin yüksekleri, Düzce’nin doğusunun yüksekleri, Bolu’nun kuzeyi ve Kastamonu’nun kuzeyinin yükseklerinde yer yer kuvvetli kar, Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de kuvvetli sağanak yağış, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in yüksekleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli kar yağışları beklendiğinden ulaşımda aksamalar, heyelan, yüksek kesimlerde buzlanma ve don, çığ riski, sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Batı ve Orta Karadeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SARI KODLA UYARI YAPILAN İLLER (17): Adana, Bolu, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kastamonu, Maraş, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon, Zonguldak, Bayburt, Bartın, Karabük, Osmaniye ve Düzce.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı çok bulutlu yağmurlu gece saatlerinden sonra karalakarışık yağmurlu yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu yağmurlu gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmurlu

KOCAELİ °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu yağmurlu gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu yağmurlu gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmurlu

EGE

Parçalı çok bulutlu yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeyinin iç kesimlerinin karalakarışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 5°C

Parçalı çok bulutlu karlakarışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

DENİZLİ °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlı

İZMİR °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş’ta yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

MERSİN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri ile zamanla doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KAYSERİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri ile gece saatlerinden itibaren il genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların, Zonguldak, Bartın ve Karabük'ün yüksekleri, Düzce’nin doğusunun yüksekleri, Bolu’nun kuzeyi, Kastamonu’nun kuzeyinin yükseklerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

BOLU °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yükseklerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de kıyılarında kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların iç ve yüksek kesimlerde başlangıçta 1000 m rakım üzeri yerlerde, zamanla sıcaklık düşüşüne bağlı olarak 500 m rakım üzeri yerlerde de kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı zamanla yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı zamanla yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı zamanla yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don bekleniyor.

AĞRI °C, 2°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, karlakarışık yağmurlu gece saatlerinden sonra kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 8°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yağmurlu, zamanla kuzey ve doğusunun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlı

ANTEP °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlı

MARDİN °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlı

URFA °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlı