Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Orta Karadeniz kıyıları ile İskenderun Körfezi çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimleri ile Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, hissedilir derecede azalarak yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun kuzey ve batı kesimlerinde akşam saatlerinden sonra zamanla güney ve batılı yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette; Marmara, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI-1: Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu çevreleri ile Sinop’un kuzeybatısında kuvvetli ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı bekleniyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur şeklinde başlayarak zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların, 29.12.2025 Pazartesi akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI-2: Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Pazartesi) sabah ilk saatlerden itibaren bölgenin batısından başlayacak olan kar yağışlarının, zamanla etkisini artırarak Şanlıurfa, Diyarbakır'ın güney ve doğusu, Batman, Bitlis, Siirt ve Van çevrelerinde orta kuvvette (5-15 cm), Mardin, Şırnak ve Hakkari illerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (15-25 cm) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile yerde kar örtüsü olan yüksek ve eğimli alanlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SARI KODLA UYARI YAPILAN İLLER: Bitlis, Bolu, Diyarbakır, Hakkari, Kastamonu, Mardin, Siirt, Sinop, Urfa, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Karabük ve Düzce.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ÇANAKKALE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Hatay ve Osmaniye çevrelerinin sabah saatlerinde yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerde hafif kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ISPARTA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışlı

KONYA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölgenin yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, -2°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 2°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

SİNOP °C, 7°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 5°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyılarının yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin kar yağışlı, Doğu Karadeniz Bölümü'nün karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

RİZE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

TRABZON °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, güneydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, -7°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -8°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

VAN °C, -2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, bölgenin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BATMAN °C, 0°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ANTEP °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MARDİN °C, -1°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı