Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan, Bolu, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güneydoğusu, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan, Bolu, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi, ülke genelinde mevsim normallerinin (3-7 derece) üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kuzey ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.