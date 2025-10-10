Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, çok sayıda ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Tahminlere göre ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz(Bolu hariç), Orta ve Doğu kıyıları ile Sakarya'nın kıyı kesimleri, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Düzce'nin kıyı kesimleri ile Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI BAZI KESİMLERDE AZALACAK

Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, batıda 3 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, zamanla doğu ve kuzeyden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.