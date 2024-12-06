Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli sağanak etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, çok sayıda kentte sağanak bekleniyor.

Verilere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Burdur çevreleri ile Edirne'nin güneyi ve Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla çevreleri, Antalya'nın batı kıyıları ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BUZLANMA VE DON RİSKİ

İç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Öte yandan yağışların, Muğla çevreleri, Antalya'nın batı kıyıları ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmasının beklendiğini aktaran Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yaptı.