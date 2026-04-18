Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli sağanak etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok bölgeyi etkisi altına alacak kuvvetli ve şiddetli yağış için uyarıda bulundu.

Verilere göre, yurdun Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde gök gürültülü sağanak, Ankara'da yerel kuvvetli yağış etkili olacak. Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep'te kuvvetli sağanak, Mersin ve Adana çevrelerinde ise kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre ayrıca, Şanlıurfa, Adıyaman, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Malatya ve Elazığ'ın güney kesimlerinde kuvvetli, Mardin çevreleri ile Diyarbakır'ın batı, Batman'ın güney kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu, Batman'ın kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve toz taşınımıyla birlikte çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.