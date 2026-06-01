Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve az bulutlu Marmara’nın kuzeyi, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Antalya’nın batı ilçeleri ve Bilecik çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Sinop’un iç kesimlerinin yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Sinop’un iç kesimlerinin yer yer kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin kuzeyi ile Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Antalya'nın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 27°C

Az bulutlu

HATAY °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 21°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

URFA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık