Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli yağış etkili olacak

Yurtta hafta sonu parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Nevşehir, Çorum, Şırnak, Bitlis ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Ege ve Batı Akdeniz ile Bursa çevrelerinde kuvvetli, Aydın, Denizli ve Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Rüzgarın güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz'in batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda ise çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren yağışla birlikte güney ve batı kesimlerde azalması bekleniyor.