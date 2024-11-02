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Meteoroloji il il uyardı: Sağanak bekleniyor

Meteoroloji verilerine göre, Zonguldak, Bartın, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Sakarya, Düzce, Hatay, Kastamonu ve Diyarbakır'da sağanak bekleniyor.

Güncel
  • 02.11.2024 06:39
  • Giriş: 02.11.2024 06:39
  • Güncelleme: 02.11.2024 06:42
Kaynak: Haber Merkezi
Meteoroloji il il uyardı: Sağanak bekleniyor
Fotoğraf: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusu ile Zonguldak, Bartın, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari çevreleri ile Sakarya ve Düzce'nin kuzey kesimleri, Hatay'ın güney kesimleri, Kastamonu'nun kıyı ilçeleri ve Diyarbakır'ın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kuzey kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığında genellikle mevsim normalleri civarında, kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzeyli, doğu kesimlerinde doğu ve güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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