Meteoroloji il il uyardı: Sağanak bekleniyor
Meteoroloji, 9 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve İzmir'de sağanak bekleniyor. Öte yandan hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in güneybatı kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, yurdun güneydoğusunda doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERDE HAVA
MARMARA
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in güneybatı kıyı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney kıyı çevreleri sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, kıyı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
MANİSA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Az bulutlu
ANTEP °C, 15°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 12°C
Az bulutlu
URFA °C, 16°C
Az bulutlu