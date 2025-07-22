Meteoroloji il il uyardı: Sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek, bazı bölgelerde ise yağış etkili olacak.

Tahminlere göre, ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.