Meteoroloji il il uyardı: Sağanak bekleniyor
Meteoroloji, 5 Ekim hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Bursa, İstanbul, Sakarya, İzmir, Muğla, Bartın, Sinop, Zonguldak, Rize, Samsun ve Trabzon'da sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıklarının, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, İstanbul, Sakarya, Bursa, Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun ve Rize çevreleri, Ordu'nun, Giresun'un ve Trabzon'un iç kesimleri ile Kastamonu'nun ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Sakarya ve Bursa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege'nin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Bartın, Zonguldak ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Samsun ve Rize çevreleri, Ordu'nun, Giresun'un ve Trabzon'un iç kesimleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTEP °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 32°C
Az bulutlu ve açık