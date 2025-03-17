Meteoroloji il il uyardı: Sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, çok sayıda kentte sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görülecek.

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Rize, Tokat, Sivas, Kayseri ve Niğde çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU KESİMLERDE BUZLANMA VE DON ETKİLİ OLACAK

Rüzgarın Ege, Batı Akdeniz ve Orta Karadeniz iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolunun batısı ile İç Anadolu ve Marmara'nın güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı öngörülüyor. Öte yandan Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.