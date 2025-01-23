Meteoroloji il il uyardı: Sağanak ve kar yağışı bekleniyor
Meteoroloji, 23 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Çanakkale, İzmir, Antalya, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Trabzon ve Urfa'da sağanak, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Konya, Amasya, Artvin, Erzurum, Kars, Malatya, Van, Diyarbakır, Antep ve Siirt'te ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Öte yandan hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Rize ile Artvin kıyıları hariç), Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile K. Maraş çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile K. Maraş, Afyon ve Kütahya'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
BUZLANMA VE DON OLAYI İLE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik ve Bursa'nın yüksek kesimlerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde Kütahya, Afyon ve Uşak'ın yüksek kesimlerinin yer yer hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, sabah saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Çok bulutlu, Batı Akdeniz ile K. Maraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz ile K. Maraş çevrelerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
HATAY °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, bölgenin doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 7°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
ÇANKIRI °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 10°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
KONYA °C, 10°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 8°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DÜZCE °C, 13°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
SİNOP °C, 13°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
ZONGULDAK °C, 11°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin (Rize ile Artvin kıyıları hariç) yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 6°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
ARTVİN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 11°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı
KARS °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı
MALATYA °C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Gaziantep, Adıyaman ve Diyarbakır'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, kuzeyinin yüksek eksimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ANTEP °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
SİİRT °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
URFA °C, 6°C
Çok bulutlu ve yağmurlu