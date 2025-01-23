Meteoroloji il il uyardı: Sağanak ve kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Rize ile Artvin kıyıları hariç), Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile K. Maraş çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile K. Maraş, Afyon ve Kütahya'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

BUZLANMA VE DON OLAYI İLE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik ve Bursa'nın yüksek kesimlerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde Kütahya, Afyon ve Uşak'ın yüksek kesimlerinin yer yer hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, sabah saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Çok bulutlu, Batı Akdeniz ile K. Maraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz ile K. Maraş çevrelerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, bölgenin doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

ÇANKIRI °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

KONYA °C, 10°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 8°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE °C, 13°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

SİNOP °C, 13°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

ZONGULDAK °C, 11°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin (Rize ile Artvin kıyıları hariç) yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 6°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

ARTVİN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 11°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı

KARS °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

MALATYA °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Gaziantep, Adıyaman ve Diyarbakır'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, kuzeyinin yüksek eksimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ANTEP °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SİİRT °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

URFA °C, 6°C

Çok bulutlu ve yağmurlu