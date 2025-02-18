Meteoroloji il il uyardı: Yağış ve kar etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz( Hatay hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile Erzurum, Ardahan, Muş ve Bingöl çevreleri, Diyarbakır ve Adıyaman'ın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Orta Karadeniz ile Yozgat, Sivas, Trabzon ve Giresun çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR BAZI BÖLGELERDE DÜŞECEK

Sıcaklıkların, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz kıyılarında 2-4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.

Rüzgarın genellikle güneyli, zamanla ülkenin batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.