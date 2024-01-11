Meteoroloji, İstanbul için kar tahminini revize etti

Meteoroloji, İstanbul için cuma ve cumartesi günleri beklenen hava tahminlerini değiştirdi. Son güncellemeye göre Cuma günü kentte karla karışık yağmur beklenirken, cumartesi günü havanın kapalı olması bekleniyor.

Son tahminlerinde İstanbul için cuma günü karla karışık yağmur, cumartesi günü ise hafif kar yağışı öngören Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tahminlerini revize etti.

Buna göre İstanbul'a yarın öğleden sonra karla karışık yağmur beklenirken cumartesi günü ise havanın bulutlu ve kapalı olması bekleniyor.

Meteoroloji’nin son verilerine göre yarın saat 15.00 itibariyle İstanbul’da karla karışık yağmur bekleniyor. Hava sıcaklıklarıysa gün içinde 1 ila 6 derece arasında değişecek.

AKOM'DAN UYARI

AKOM'un uyarısında İstanbul'da hava sıcaklıklarının 15 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2-5 derece altında, 16-25 Ocak tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği belirtildi.



AKOM'dan ayrıca yollarda 'gizli buzlanma' olabilir uyarısı geldi. Gizli buzlanma nedeniyle Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) mesajlarından gelecek uyarıların dikkate alınması, güzergâhlarda gerekli kontrol ve müdahalenin yapılmasının önemli olduğu belirtildi.