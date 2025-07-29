Meteoroloji Kayseri’yi uyardı: Çarşamba gününe dikkat

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Meteoroloji Mühendisi Damla Sarıbek, Kayseri’de Çarşamba gününün haftanın en sıcak günü olacağını söyleyerek yaşlıların, kronik hastaların ve çocukların öğle saatlerinde dışarıya çıkmamaya dikkat etmelerini söyledi.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini söyleyen Sarıbek, "Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Metroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre; Geçtiğimiz hafta mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar seyrediyor. Bu haftada, yine aynı şekilde mevsim normallerinin 8 ila 10 dere üzerinde sıcaklıklar göre bileceğiz. Ağustos başında tekrardan mevsim normalleri civarına düşeceğini tahmin ediyoruz. Hafta boyunca havamız parçalı ve az bulutlu geçeceğini tahmin ediyoruz. Rüzgârımız genelde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esecek. Salı günü en yüksek 39, en düşük 21 derece olacak" dedi.

Çarşamba’ya dikkat

Damla Sarıbek, Çarşamba gününün haftanın en sıcak günü olmasını beklediklerini söyleyerek, "Çarşamba günü bu haftanın en yüksek sıcaklığını beklediğimiz en yüksek sıcaklık 40, en düşük 21 derece. Perşembe en yüksek 38, en düşük 21 derece. Cuma günü en yüksek 37, en düşük 20 derece. Cumartesi günü en yüksek 32, en düşük 17 derece olacağını tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesinden kaynaklı, 11:00 ile 16:00 saatleri arasında yaşlıların, kronik hastaların, çocukların dışarı çıkmamasını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.