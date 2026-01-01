Giriş / Abone Ol
Meteoroloji: Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları cuma günü batı kesimlerde artacak, doğu bölgelerde azalacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının cuma günü batı kesimlerde artacağı, doğu bölgelerde azalacağı, hafta sonundan itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde artacağı, Güneydoğu Anadolu dışında tüm yurtta yer yer mevsim normalleri üzerine çıkacağının tahmin edildiğini bildirdi.

Kaynak: ANKA
(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının cuma günü batı kesimlerde artacağı, doğu bölgelerde azalacağı, hafta sonundan itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde artacağı, Güneydoğu Anadolu dışında tüm yurtta yer yer mevsim normalleri üzerine çıkacağının tahmin edildiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2-8 Ocak günlerini kapsayan haftalık hava tahminine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının Cuma günü batı kesimlerde artacağı, doğu bölgelerde azalacağı, hafta sonundan itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde artacağı, Güneydoğu Anadolu dışında tüm yurtta yer yer mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor."

