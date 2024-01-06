Meteoroloji Muğla için önce yağış, ardından fırtına uyarısı yaptı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Pazar günü sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve kısa süreli fırtına uyarısı yapıldı.

Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın, yarın (7 Ocak 2024 Pazar) ilk saatlerden itibaren, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat, yer yer 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” denildi.