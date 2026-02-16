Meteoroloji Mühendisi Tek açıkladı: İstanbul'da kar yağışı görülecek mi?

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul'un hava durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Pazartesi günü İstanbul'un genel olarak yağmurlu olduğunu belirten Adil Tek, "Yine bu yağışlı sistem doğuya doğru kaymaya başlayacak ve pazartesi günü akşam saatleri tekrar yeni bir yağışlı sistem gelirken Marmara, Ege, İstanbul'la birlikte bu yağışları alıyor olacak ve pazartesi gece saatlerindeki o yağış salı gününe de doğru devam edecek. Özellikle salı günü İstanbul'da ve çarşamba günü yine sabah saatleri İstanbul yağışlı" dedi.

Tek, şöyle devam etti: "Özellikle pazartesi, salı ve çarşamba günü sabah saatlerine kadar sürecek olan aralıklarla geçişler şeklinde sürecek olan İstanbul'da yağışları görüyor olacağız. Çarşamba günü öğleden sonra İstanbul'da yağış kesilmiş olacak, hava açmaya başlıyor. Perşembe, cuma parçalı bulutlu, açık bir hava var. Tekrar önümüzdeki haftasonu İstanbul'da yağışlar geliyor olacak. Sıcaklıklarda aslında çok büyük değişiklikler yok. Düşüşler görülecek ama önümüzdeki hafta içerisindeki sıcaklıklar genelde gece sıcaklıkları en düşük 7 derecelere kadar iniyor. Yine yüksek sıcaklıklar ise 15 dereceler civarında olacak. Önümüzdeki hafta İstanbulluları yine çok sıcak olmasa da ılıman bir hava bekliyor olacak. Bu hafta yağışlar devam ediyor. Özellikle Marmara ve İstanbul açısından yine şubatın 3'üncü ve 4'üncü periyotları yine yağışlı geçecek."

KAR YAĞIŞI OLACAK MI?

Kar yağışının olup olmayacağı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Adil Tek, "Kar yağışı sayıları özellikle azalmaya başladı. Dağlardaki kar yükseklikleri daha yüksek rakımlara doğru kaymaya başladı. İstanbul'da da bildiğiniz gibi 2-3 defa kar yağdı, sadece yeni yılın ilk günü zeminde bir parça tuttu ve daha zeminde tutan bir kar yağışı olmadı. Ve bundan sonraki, önümüzdeki günlerde, şubatın son kalan bölümünde ve mart ayı içerisinde de zemini tutacak bir kar yağışı ve öyle çok sert bir soğuk hava dalgası İstanbul için gözükmüyor" ifadelerini kullandı.