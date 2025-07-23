Meteoroloji Mühendisleri Odası'ndan İstanbul için 'termal şok' uyarısı

Afrika kökenli sıcak hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına aldı. Meteoroloji Mühendisleri Odası İkinci Başkanı Ahmet Köse, İstanbul'da nemle birlikte hissedilen sıcaklığın 56 dereceye çıktığını söyledi.

Özellikle 10.00-17.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması gerektiğini söyleyen Köse, "Aşırı sıcaklar yüzünden termal şok yaşanabilir, dikkat edilmesi gerekiyor" dedi.

"AFRİKA KÖKENLİ SICAK HAVA DALGASI ETKİLİ"

Sıcak hava dalgasının Balkanlar üzerinden geldiğini belirten Meteoroloji Mühendisleri Odası İkinci Başkanı Ahmet Köse, Marmara, Ege ve İç Anadolu'da etkisini artırarak devam ettirdiğini söyledi. Köse, "Doğu ve Güneydoğu ise klasik yaz sıcaklıklarının yanı sıra yeni rekorlara doğru gidiyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 8-12 derece üzerinde seyrediyor" dedi.

"İSTANBUL GÖLGEDE 38 DERECE"

Haberler.com'a konuk olan Köse, "İstanbul'da bugün gölgede 38 derece sıcaklık bekleniyor. Ancak nemin %60 olması nedeniyle hissedilen sıcaklık 56 dereceyi buluyor. Bu, çok tehlikeli sıcaklık seviyesidir. Güneş çarpması, termal şok, bilinç kaybı yaşanabilir" uyarısında bulundu.

"ISINAN ASFALT, 60 DERECEYİ AŞIYOR"

Köse, şehirlerin asfalt ve betonla kaplı olmasının da etkileri artırdığını vurgulayarak, "Şu an İstanbul'da asfalt sıcaklığı 60, beton sıcaklığı ise 62-63 dereceye kadar çıkıyor. Bu nedenle hissedilen sıcaklık Şanlıurfa'daki 47-48 dereceyi bile geçiyor" dedi.

Ahmet Köse, özellikle 10.00 ile 17.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması gerektiğini söyledi.

Köse, "Bu saatlerde 15 dakikadan fazla güneş altında kalmak ciddi sağlık riski doğurur. Bu dönemlerde yaşlılar, çocuklar, kronik hastalığı olanlar ve hamileler özellikle dikkatli olmalı" diye uyardı.