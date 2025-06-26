Meteoroloji rapor yayımladı: Yağış bekleniyor mu?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Haziran hava durumu raporunu paylaştı Buna göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Sıcaklıkların ise mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR 18°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE 21°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 20°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 16°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 24°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK 17°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 26°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 22°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 17°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 11°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 17°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP 19°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 18°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 16°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
RİZE 17°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN 19°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON 18°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 8°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KARS 6°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA 17°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
VAN 14°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 23°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 23°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık