Meteoroloji rapor yayımladı: Yağış bekleniyor mu?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR 18°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE 21°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 19°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 20°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 16°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 24°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 23°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

UŞAK 17°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 22°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 19°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 17°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS 11°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE 17°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP 19°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 18°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 16°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

RİZE 17°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN 19°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON 18°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 8°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KARS 6°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA 17°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN 14°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 23°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 25°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 23°C, 39°C

Az bulutlu ve açık