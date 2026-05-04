Meteoroloji raporu yayımlandı: Çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 4 Mayıs 2026 gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Ege kıyıları ve Antalya dışında kalan diğer yerlerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege’nin yüksekleri, İç Anadolu’nun yüksekleri ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Yağışların; Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz (Sinop ve Kastamonu hariç) ile Eskişehir, Ankara’nın batı ilçeleri, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis kuvvetli, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, Kıyı Ege ve Marmara'da (2-4 derece) artması, iç kesimlerde (2-4 derece) azalması, yurdun doğu kesimlerinde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.

RÜZGAR: Rüzgârın yurdun batı kesimlerinde kuzeyli, doğu kesimlerinde güneyli yönlerden orta kuvvette, Marmara ve Ege ile Batı Karadeniz'in batısında kuzeyli yönlerden, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Eskişehir, Ankara’nın batı ilçeleri, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis kuvvetli, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın, Marmara ve Ege ile Batı Karadeniz'in batısında kuzeyli yönlerden, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde kuvvetli, Sakarya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 16°C

°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL °C, 16°C

°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 18°C

°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu SAKARYA °C, 11°C

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 4°C

°C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı DENİZLİ °C, 10°C

°C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı İZMİR °C, 17°C

°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu MUĞLA °C, 14°C

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, (Antalya hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın bölgenin batısında kuzeyli, doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

°C, 17°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 20°C

°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu BURDUR °C, 9°C

°C, 9°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı HATAY °C, 15°C

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

°C, 9°C Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı ESKİŞEHİR °C, 13°C

°C, 13°C Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı KONYA °C, 9°C

°C, 9°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı NEVŞEHİR °C, 10°C

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, (Sinop ve Kastamonu hariç) bölge genelinde kuvvetli, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 5°C

°C, 5°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı DÜZCE °C, 10°C

°C, 10°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı KASTAMONU °C, 9°C

°C, 9°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı ZONGULDAK °C, 11°C

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 17°C

°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı ARTVİN °C, 24°C

°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN °C, 15°C

°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı TRABZON °C, 15°C

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 14°C

°C, 14°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı KARS °C, 15°C

°C, 15°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA °C, 16°C

°C, 16°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı VAN °C, 16°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinden Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.