Meteoroloji raporu yayımlandı: Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde yağışsız bir dönem başlıyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda parçalı bulutlu bir gökyüzü beklenirken, diğer bölgelerde hava açık ve az bulutlu geçecek.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi ve batısı, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus etkili olacak. Özellikle sabah trafiğinde görüş mesafesinin azalabileceği uyarısı yapıldı.

SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

Meteoroloji, hava sıcaklıklarının güney, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceğini bildirdi. Doğu bölgelerde ise sıcaklıklar mevsim normalleri civarında kalacak.

Rüzgarın genellikle güneyli, doğu kesimlerde ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada, Ekim ayı başından bu yana aralıklarla etkili olan yağışların bölgeyi terk ettiği belirtildi.

AKOM, önümüzdeki 7 ila 10 gün boyunca kent genelinde yağış beklenmediğini duyurdu.

Açıklamada, "Halihazırda 15-18°C civarına gerileyen sıcaklıkların Perşembe gününden itibaren artarak 20°C'nin üzerine çıkması ve bahar değerlerine, yani 'pastırma yazı' seviyelerine ulaşması öngörülüyor." ifadeleri kullanıldı.

PASTIRMA AYAZI GELİYOR, KURAKLIK ENDİŞESİ ARTIYOR

Kasım ayına yaklaşırken sıcaklıkların yeniden yükselmesi, şehirlerde kısa süreli "pastırma yazı" havası yaratacak. Ancak uzmanlara göre bu tablo kısa vadede keyifli olsa da uzun vadede su kaynakları açısından risk taşıyor.

Yağışsız geçecek önümüzdeki günlerde barajlardaki doluluk oranlarının seyrinin, kış aylarına hazırlık açısından belirleyici olacağı belirtiliyor. Türkiye'nin birçok bölgesinde yağışsız, güneşli ama kurak bir hafta sonu bekleniyor.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve batı kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.

BURSA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 20°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 20°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.

AFYON °C, 19°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.

ANKARA °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

NEVŞEHİR °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 20°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİNOP °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 10°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 10°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 13°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ANTEP °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 23°C

Az bulutlu ve açık