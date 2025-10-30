Meteoroloji raporu yayımlandı: Sıcaklıklar artıyor
Meteoroloji, 30 Ekim hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerine çıkacak. AKOM, İstanbul’da en az 7-10 gün yağış beklenmediğini, sıcaklıkların 20°C’nin üzerine çıkarak “pastırma ayazı” seviyelerine ulaşacağını açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde yağışsız bir dönem başlıyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda parçalı bulutlu bir gökyüzü beklenirken, diğer bölgelerde hava açık ve az bulutlu geçecek.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi ve batısı, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus etkili olacak. Özellikle sabah trafiğinde görüş mesafesinin azalabileceği uyarısı yapıldı.
SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR
Meteoroloji, hava sıcaklıklarının güney, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceğini bildirdi. Doğu bölgelerde ise sıcaklıklar mevsim normalleri civarında kalacak.
Rüzgarın genellikle güneyli, doğu kesimlerde ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada, Ekim ayı başından bu yana aralıklarla etkili olan yağışların bölgeyi terk ettiği belirtildi.
AKOM, önümüzdeki 7 ila 10 gün boyunca kent genelinde yağış beklenmediğini duyurdu.
Açıklamada, "Halihazırda 15-18°C civarına gerileyen sıcaklıkların Perşembe gününden itibaren artarak 20°C'nin üzerine çıkması ve bahar değerlerine, yani 'pastırma yazı' seviyelerine ulaşması öngörülüyor." ifadeleri kullanıldı.
PASTIRMA AYAZI GELİYOR, KURAKLIK ENDİŞESİ ARTIYOR
Kasım ayına yaklaşırken sıcaklıkların yeniden yükselmesi, şehirlerde kısa süreli "pastırma yazı" havası yaratacak. Ancak uzmanlara göre bu tablo kısa vadede keyifli olsa da uzun vadede su kaynakları açısından risk taşıyor.
Yağışsız geçecek önümüzdeki günlerde barajlardaki doluluk oranlarının seyrinin, kış aylarına hazırlık açısından belirleyici olacağı belirtiliyor. Türkiye'nin birçok bölgesinde yağışsız, güneşli ama kurak bir hafta sonu bekleniyor.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve batı kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.
BURSA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.
AFYON °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
HATAY °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.
ANKARA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KONYA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
NEVŞEHİR °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SİNOP °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 21°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 10°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 10°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 13°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ANTEP °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 23°C
Az bulutlu ve açık