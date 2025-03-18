Meteoroloji saat verdi: Ankara'da kar yağışı ne zaman başlayacak? 18 Mart 2025 Ankara tüm ilçelerin hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara ve ilçeleri için 18 Mart 2025 tarihine ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı. Başkent genelinde sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmur beklenirken, akşam saatlerinden itibaren sıcaklıkların düşmesiyle birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. İşte Ankara'nın tüm ilçeleri için detaylı hava durumu tahmini:

Ankara’da Kar Yağışı Ne Zaman Başlayacak?

Meteoroloji uzmanlarının açıklamalarına göre, Ankara’da akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı bekleniyor.

Özellikle yüksek kesimlerde ve ilçelerde kar yağışının etkisini daha fazla göstermesi öngörülüyor.

Gün içerisinde en yüksek sıcaklık 17 dereceye kadar çıkarken, gece saatlerinde hızla düşerek sıfırın altına inecek.

18 MART 2025 ANKARA İLÇELERE GÖRE HAVA DURUMU

Ankara (Merkez): Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı. En yüksek sıcaklık: 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı. En yüksek sıcaklık: 14°C Akyurt: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı. En yüksek sıcaklık: 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı. En yüksek sıcaklık: 13°C Altındağ: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı. En yüksek sıcaklık: 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı. En yüksek sıcaklık: 14°C Ayaş: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı. En yüksek sıcaklık: 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı. En yüksek sıcaklık: 15°C Bala: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı. En yüksek sıcaklık: 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı. En yüksek sıcaklık: 13°C Beypazarı: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı. En yüksek sıcaklık: 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı. En yüksek sıcaklık: 15°C Çamlıdere: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı. En yüksek sıcaklık: 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı. En yüksek sıcaklık: 10°C Çankaya: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı. En yüksek sıcaklık: 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı. En yüksek sıcaklık: 15°C Elmadağ: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı. En yüksek sıcaklık: 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı. En yüksek sıcaklık: 16°C Etimesgut: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı. En yüksek sıcaklık: 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı. En yüksek sıcaklık: 16°C Gölbaşı: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı. En yüksek sıcaklık: 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı. En yüksek sıcaklık: 14°C Keçiören: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı. En yüksek sıcaklık: 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı. En yüksek sıcaklık: 14°C Kızılcahamam: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı. En yüksek sıcaklık: 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı. En yüksek sıcaklık: 9°C Mamak: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı. En yüksek sıcaklık: 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı. En yüksek sıcaklık: 15°C Polatlı: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı. En yüksek sıcaklık: 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı. En yüksek sıcaklık: 16°C Sincan: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı. En yüksek sıcaklık: 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı. En yüksek sıcaklık: 14°C Yenimahalle: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı. En yüksek sıcaklık: 16°C

ANKARA'DA KAR YAĞIŞI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Ankara'da kar yağışının 21 Mart 2025 Cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor.

ANKARA’DA HAVA DURUMU İÇİN UYARILAR

Sıcaklıklar gece hızla düşecek. Akşam saatlerinden itibaren Ankara genelinde sıcaklıkların sıfırın altına inmesiyle birlikte don ve buzlanma riski bulunuyor.

Akşam saatlerinden itibaren Ankara genelinde sıcaklıkların sıfırın altına inmesiyle birlikte don ve buzlanma riski bulunuyor. Trafikte dikkatli olunmalı. Yağmur ve karla karışık yağış nedeniyle yolların kaygan olması bekleniyor.

Yağmur ve karla karışık yağış nedeniyle yolların kaygan olması bekleniyor. Özellikle yüksek kesimlerde kar birikintileri oluşabilir. Araç sahiplerinin kış lastiklerini kontrol etmeleri önerilir.

Ankara ve çevresindeki hava durumuyla ilgili en güncel gelişmeleri takip etmek için meteoroloji raporlarını düzenli olarak kontrol edebilirsiniz.