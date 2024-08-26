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Meteoroloji saat verdi: Denizli için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den gelen uyarıya göre Denizli’de bugün öğleden sonra saat 14.00 ile 21.00 saatleri arasında kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Güncel
  • 26.08.2024 11:58
  • Giriş: 26.08.2024 11:58
  • Güncelleme: 26.08.2024 12:03
Kaynak: İHA
Meteoroloji saat verdi: Denizli için kuvvetli yağış uyarısı
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü, Denizli'de bugün (26 Ağustos Pazartesi) saat 14.00 ile 21.00 saatleri arasında kuvvetli gök gürültülü sağanağın etkili olacağını duyurdu. 

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışta yurttaşlara sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği yönünde uyarı yapıldı.

Kuvvetli gök gürültülü yağışların, bugün saat 14.00 ile 21.00 saatleri arasında etkili olmasının beklendiği ifade edildi.

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