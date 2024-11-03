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Meteoroloji saat verdi: Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra Ege Denizi'nde fırtına beklendiği kaydedildi.

Güncel
  • 03.11.2024 14:56
  • Giriş: 03.11.2024 14:56
  • Güncelleme: 03.11.2024 15:00
Kaynak: İHA
Meteoroloji saat verdi: Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor
Fotoğraf: DepoPhotos

Meteoroloji verilerine göre Ege Denizi'nin güneyinde fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ege Denizi’nin güneyinde rüzgarın, bugün (03.11.2024 Pazar) akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, yarın (04.11.2024 Pazartesi) öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Ulaşımda aksamalar meydana gelebilmesi bekleniyor."

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