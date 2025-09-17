Meteoroloji saat verdi: İstanbul'a yağış beklenenden önce gelecek

İstanbul'da perşembe günü etkili olması beklenen yağışlı hava etkisini bugün (17 Eylül Çarşamba) gösterecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan verilerine göre İstanbul'da yağış bugün akşam saatlerinde başlayacak.

Yağışın 18.00 itibariyle kent genelinde etkisini göstermesi bekleniyor.

PERŞEMBE VE CUMA ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla yağışlı sistemin etkisiyle yurt genelinde sıcaklıkların perşembe gününden itibaren hissedilir derecede düşeceğini duyurmuştu.

Buna göre İstanbul'da perşembe ve cuma günü sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanakların görüleceği belirtiliyor.