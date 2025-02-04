Meteoroloji saat verdi! İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Tüm ilçelere göre İstanbul hava durumu (4 Şubat 2025)

İstanbul’da yaşayanlar “4 Şubat İstanbul hava durumu nasıl olacak”, “İstanbul’da kar yağışı var mı”, “İstanbul’da sıcaklık düşecek mi”, “İstanbul’da rüzgar kuvvetli mi olacak” gibi soruların yanıtlarını merak ediyor.

Meteoroloji uzmanları, İstanbul’a ani sıcaklık düşüşü, kuvvetli kuzey rüzgarları ve gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmurun etkili olacağını belirtiyor. Özellikle İstanbul’un kuzey kesimlerinde ve yüksek bölgelerinde hafif kar yağışı bekleniyor.

Peki, İstanbul’un ilçelerinde hava durumu nasıl olacak? İşte ilçe ilçe 4 Şubat İstanbul hava durumu tahmini!

İSTANBUL 4 ŞUBAT HAVA DURUMU TAHMİNİ

İstanbul'da 4 Şubat 2025 Salı günü hava çok bulutlu ve 8 derece olacak. Gece saatlerinde kuvvetli kuzeyli rüzgarlarıyla birlikte ani sıcaklık düşüşü yaşanacak. Gece saatlerinde karla karışık yağmur, kuzey kesimleri ve yükseklerde hafif kar yağışı bekleniyor.

İSTANBUL'UN TÜM İLÇELERİNE GÖRE HAVA DURUMU (4 ŞUBAT)