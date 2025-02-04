Meteoroloji saat verdi! İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Tüm ilçelere göre İstanbul hava durumu (4 Şubat 2025)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kar yağışının başlama saatini açıkladı. Peki bugün İstanbul'da hava nasıl? İstanbul'a bugün kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak. 4 Şubat 2025 Salı İstanbul ve tüm ilçelerin hava durumu haberimizde.
İstanbul’da yaşayanlar “4 Şubat İstanbul hava durumu nasıl olacak”, “İstanbul’da kar yağışı var mı”, “İstanbul’da sıcaklık düşecek mi”, “İstanbul’da rüzgar kuvvetli mi olacak” gibi soruların yanıtlarını merak ediyor.
Meteoroloji uzmanları, İstanbul’a ani sıcaklık düşüşü, kuvvetli kuzey rüzgarları ve gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmurun etkili olacağını belirtiyor. Özellikle İstanbul’un kuzey kesimlerinde ve yüksek bölgelerinde hafif kar yağışı bekleniyor.
Peki, İstanbul’un ilçelerinde hava durumu nasıl olacak? İşte ilçe ilçe 4 Şubat İstanbul hava durumu tahmini!
İSTANBUL 4 ŞUBAT HAVA DURUMU TAHMİNİ
İstanbul'da 4 Şubat 2025 Salı günü hava çok bulutlu ve 8 derece olacak. Gece saatlerinde kuvvetli kuzeyli rüzgarlarıyla birlikte ani sıcaklık düşüşü yaşanacak. Gece saatlerinde karla karışık yağmur, kuzey kesimleri ve yükseklerde hafif kar yağışı bekleniyor.
İSTANBUL'UN TÜM İLÇELERİNE GÖRE HAVA DURUMU (4 ŞUBAT)
- Adalar: Çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu (6°C)
- Arnavutköy: Çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu ve hafif kar yağışlı (6°C)
- Ataşehir: Çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu ve hafif kar yağışlı (6°C)
- Avcılar: Çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu (7°C)
- Bağcılar: Çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu (5°C)
- Bahçelievler: Çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu (8°C)
- Bakırköy: Çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu (8°C)
- Başakşehir: Çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu ve hafif kar yağışlı (5°C)
- Bayrampaşa: Çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu (6°C)
- Beşiktaş: Çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu (7°C)
- Beykoz: Çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu ve hafif kar yağışlı (6°C)
- Beylikdüzü: Çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu (7°C)
- Beyoğlu: Çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu (6°C)
- Büyükçekmece: Çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu (7°C)
- Çatalca: Çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu ve hafif kar yağışlı (6°C)
- Çekmeköy: Çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu ve hafif kar yağışlı (6°C)
- Esenler: Çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu (6°C)
- Esenyurt: Çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu (6°C)
- Eyüp: Çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu ve hafif kar yağışlı (7°C)
- Fatih: Çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu (7°C)
- Gaziosmanpaşa: Çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu (6°C)
- Güngören: Çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu (8°C)
- Kadıköy: Çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu (8°C)
- Kağıthane: Çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu (6°C
- )Kartal: Çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu (8°C)
- Küçükçekmece: Çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu (7°C)
- Maltepe: Çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu (7°C)
- Pendik: Çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu (7°C)
- Sancaktepe: Çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu ve hafif kar yağışlı (7°C)
- Sarıyer: Çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu ve hafif kar yağışlı (7°C)
- Silivri: Çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu (7°C)
- Sultanbeyli: Çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu (6°C)
- Sultangazi: Çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu ve hafif kar yağışlı (6°C)
- Şile: Çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu ve hafif kar yağışlı (8°C)
- Şişli: Çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu (7°C)
- Tuzla: Çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu (8°C)
- Ümraniye: Çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu ve hafif kar yağışlı (6°C)
- Üsküdar: Çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu (7°C)
- Zeytinburnu: Çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu (8°C)