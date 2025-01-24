Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da kuvvetli sağanak etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, İstanbul'da yarın sağanak etkili olacak. Gece saatlerinden itibaren başlayacak olan yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Marmara geneli, Ege ve Batı Akdeniz'in kıyı kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz ve (Şırnak ve Iğdır dışında) Doğu Anadolu ile Burdur ve Denizli çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle kıyı kesimlerde ve yurdun batısında yağmur ve sağanak, doğusunda iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.