Meteoroloji saat verdi: İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Meteoroloji radarından alınan bilgilere ve yapılan son değerlendirmelere göre, bugün İstanbul'un batı ve kuzey kesimleri ile boğaz çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" denildi.

Açıklamada, "Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Meteoroloji'nin açıklamasında, yağışların saat 10.00 ile 15.00 arasında olacağı kaydedildi.

İstanbul'un bazı bölgelerinde dün de sağanak etkili olmuştu. Yurttaşlar sağanak nedeniyle zor anlar yaşamıştı.