Meteoroloji saat verdi: İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, yağışların saat 10.00 ile 15.00 arasında olacağı kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Meteoroloji radarından alınan bilgilere ve yapılan son değerlendirmelere göre, bugün İstanbul'un batı ve kuzey kesimleri ile boğaz çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" denildi.
Açıklamada, "Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.
Meteoroloji'nin açıklamasında, yağışların saat 10.00 ile 15.00 arasında olacağı kaydedildi.
🔊Meteorolojik Uyarı— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) August 28, 2024
İstanbul'da Beklenen Yerel Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!@AFADBaskanlik @TC_istanbul pic.twitter.com/EuB88z5x8S
İstanbul'un bazı bölgelerinde dün de sağanak etkili olmuştu. Yurttaşlar sağanak nedeniyle zor anlar yaşamıştı.