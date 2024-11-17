Meteoroloji saat verdi: Yurdun doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bu gece ve yarın (18 Kasım Pazartesi) kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, yağışlar, bu gece saatlerinden itibaren Malatya ve Adıyaman çevrelerinde, yarın sabah saatlerinden itibaren Dersim, Elazığ ve Bingöl çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren Muş, Bitlis, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olacak.

TEDBİRLİ OLUN ÇAĞRISI

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Siirt ve Şırnak'ın doğusu, Dersim ve Bingöl'ün kuzeyi, Bitlis'in güneyi ve Hakkari'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, kar yağışı alan yerlerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.