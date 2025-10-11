Meteoroloji saat vererek uyardı: Denizlerde fırtına bekleniyor

Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz ve Batı Akdeniz'de fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, denizlere ilişkin son değerlendirmelere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren batı ve kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'in doğusu batı ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği değerlendiriliyor.

Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Batı Akdeniz'in doğusunda (Antalya Körfezi) ise rüzgarın, yarın, ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.