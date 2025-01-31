Meteoroloji tahminleri: Sıcaklık yarından itibaren düşüşe geçecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM9 verilerine göre uzun zamandır mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yarından itibaren düşmeye başlayacak.

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, yurdun batı kesimleri yer yer çok bulutlu, Ege kıyıları ve Kırklareli'nin kuzey kesimleri ile Çanakkale çevreleri ise aralıklı sağanak yağışl.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Üç büyük şehir için yapılan hava durumu tahminleri şöyle:

İSTANBUL 8°C, 14°C

Parçalı bulutlu, puslu, yer yer sisli.

İZMİR 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı.

ANKARA 0°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri puslu, yer yer sisli.