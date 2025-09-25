Meteoroloji tarih verdi, Bakanlık uyardı: Marmara Bölgesi ve İzmir'de fırtına etkili olacak!

Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nde İstanbul'un da aralarında bulunduğu 6 ilde yarın ve cumartesi günü etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın ve 27 Eylül Cumartesi bölgeye bağlı İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Yalova'da rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" denildi.