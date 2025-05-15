Meteoroloji tarih verdi: Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor

Ege Denizi'nde yarın sabahtan itibaren fırtına bekleniyor.

Meteoroloji, Ege Denizi'nde yaşanması beklenen fırtınaya ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Kuzey Ege’de rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu, akşam saatlerinden itibaren güneybatı yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (70-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir" denildi.

Fırtınanın Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklendiği ifade edilen açıklamanın devamında şunlara yer verildi:

"Güney Ege’de rüzgarın, yarın (16.05.2025) sabah saatlerinden sonra güney ve güneydoğu yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (70-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün gece geç saatlerden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir."