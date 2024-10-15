Meteoroloji tarih verdi: Hava sıcaklığı 6 ila 12 derece azalacak

Yurtta hava sıcaklıklarının kuzey ve batı kesimlerinden başlayarak azalması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, perşembeden itibaren hava sıcaklıkları kuzey ve batı kesimlerden başlamak üzere 6 ila 12 derece azalarak mevsim normallerinin altına inecek.

Soğuk hava, kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla gelecek hafta başına kadar etkisini sürdürecek. Kuzey, iç ve doğu bölgelerde yağış geçişleri görülecek.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Sıcaklık düşüşü ve yağışla birlikte Karadeniz'in yüksek kesimleri ve yaylaları ile Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışı görülecek.

Zirai don riskine karşı meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi gerekiyor.