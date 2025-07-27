Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Bir süredir etkisi sürdüren kavurucu sıcaklar yerine sağanak yağışa bırakacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre 30 Temmuz Çarşamba günü Marmara Bölgesi'nde Edirne, Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Perşembe günü ise Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Düzce, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Ardahan'da gökgürültülü sağanak etkili olacak.

CUMA GÜNÜ 31 İLDE SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Cuma günü Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Bilecik, Bartın, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Antalya, Mersin, Hatay, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta gök gürültülü sağanak etkili olacak.

2 Ağustos Cumartesi günü de İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.