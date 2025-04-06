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Meteoroloji tarih verdi: İstanbul için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Güncel
  • 06.04.2025 14:27
  • Giriş: 06.04.2025 14:27
  • Güncelleme: 06.04.2025 14:29
Kaynak: AA
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul için sağanak uyarısı

İstanbul için yarın sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren kuzey ve iç kesimler başta olmak üzere yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar ve küçük çaplı su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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