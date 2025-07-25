Meteoroloji tarih verdi, uyardı: Açık alanda bulunmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren sahil kesimlerinde 3 ila 6 derece, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun doğusunda 4 ila 8 derece, Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde 7 ila 12 derece mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirdi.

Öte yandan, yüksek hava sıcaklıklarının batı kesimlerde çarşamba, doğu kesimlerde ise cumartesi gününden itibaren azalacağını kaydetti.

SICAKLIKLAR 45 DERECEYİ BULACAK

MGM, bazı il merkezlerinde; 26 Temmuz ile 2 Ağustos 2025 tarihleri arasında beklenen en yüksek hava sıcaklıklarını şöyle sıraladı:

"Ankara 40, Çankırı 42, İstanbul 35, Kayseri 40, İzmir 40, Sivas 40, Konya 40, Malatya 43, Edirne 40, Bayburt 36, Bursa 39, Erzurum 34, Aydın 43, Diyarbakır 45, Muğla 41, Şanlıurfa 45, Antalya 38, Çorum 41, Adana 38."

MGM, mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları konusunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.